Ministro de Seguridad tras cuarta detención por muerte de niño de 12 años en encerrona: "Hay un quinto que ya está identificado"

24 jun. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la detención de un cuarto involucrado en la encerrona que terminó con la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó nuevos antecedentes sobre el avance de la investigación.

"Hay un quinto que ya está identificado y se está buscando", señaló. Respecto de las detenciones ya concretadas, sostuvo que "no le va a devolver nada a la familia", aunque aseguró que "al menos avanzaremos en que tengan justicia".

El ministro también entregó información sobre el último detenido de 17 años, indicando que había ingresado previamente al Programa 24 horas de Prevención del Delito. Al respecto, advirtió sobre la creciente reincidencia delictual en jóvenes la necesidad de revisar los mecanismos de intervención temprana.

El último detenido había ingresado al Programa 24 Horas

Respecto del adolescente detenido, Arrau indicó que había sido incorporado anteriormente al Programa 24 horas de Prevención del Delito.

En ese contexto, planteó la necesidad de revisar la efectividad de este tipo de intervenciones.

"Ayer efectivamente acordamos con el ministro de Justicia avanzar en el análisis para estudiar la reducción de la edad de responsabilidad penal, y también hacer correcciones como cuando esas personas privadas de libertad cumplen los 18 años, pasen a la población penal adulta", indicó el ministro.

Arrau sobre el rol de las Fuerzas Armadas y medidas de seguridad

Consultado por los llamados de algunas partes de la población a disponer de militares en las calles, el ministro Arrau respondió recordando que las Fuerzas Armadas ya cumplen funciones de apoyo en distintas zonas del país.

"Hoy día hay un rol activo de las Fuerzas Armadas en seguridad", sostuvo, destacando su presencia en la macrozona sur, en la frontera norte y el apoyo que presta la Armada a través de la policía marítima.

Dicho lo anterior, expuso que "falta avanzar en tener buenas reglas de uso de la fuerza, para que esas Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden y seguridad tengan reglas más seguras y claras a la hora de actuar".

En paralelo, planteó que el fortalecimiento de la seguridad también requiere reforzar el trabajo preventivo en los territorios: "No solamente reforzar la dotación, que siempre es nuestra primera línea", afirmó al respecto

Ante ello, sumó el avance de iniciativas para fortalecer la labor de los municipios en seguridad, con más recursos destinados a televigilancia e intervención de barrios específicos, junto con señalar el avance del proyecto de Ley de Seguridad Municipal.

En tanto, la autoridad agradeció las diligencias realizadas por el OS9 de Carabineros y el Ministerio Público para lograr avances en el caso que hoy conmueve al país.