Presidente Kast envía mensaje a detenidos por encerrona: Espera que "sean condenados a prisión por el resto de sus días"
- Por Paz Morales | Aton
¿Qué pasó?
El Presidente José Antonio Kast valoró el trabajo de la fiscalía y de Carabineros en el caso del niño de 12 años que murió arrastrado en una encerrona en San Bernardo, y pidió presidio "por el resto de sus días" para los culpables.
En su cuenta de X, el mandatario expresó su sentir.
"Valoro enormemente el trabajo del Ministerio Público y Carabineros que logró la detención de tres implicados en el asesinato del niño de 12 años en San Bernardo. Espero que sean juzgados y, si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas", expuso.Ir a la siguiente nota
Declaraciones del Presidente ante la detención
Durante la jornada del martes, se conocieron las detenciones de tres jóvenes de 17 y 18 y 21 años, el último de ellos señalado como el conductor del vehículo robado que arrastró a la víctima por varios kilómetros al quedar enredado en el cinturón de seguridad.
Durante esta mañana, se confirmó la detención de otro adolescente de 17 años que ya estaba identificado y que se entregó durante la madrugada a Carabineros, hecho que motivó la publicación del mandatario.
Al igual que sus cómplices, tiene antecedentes policiales.
Los cuatro detenidos están imputados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. Hoy serían llevados al Juzgado de Garantía de San Bernardo y se esperará que la Fiscalía Metropolitana Occidente solicite la prisión preventiva de los adultos y la internación provisoria de los menores.
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