Padre de menor asesinado en encerrona pide ayuda para traer desde Argentina a hermano e hijos: "Quiero que estén con nosotros"

24 jun. 2026 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la conmoción que generó el fallecimiento del niño de 12 años tras una encerrona ocurrida durante la madrugada de este martes en San Bernardo, continúan las diligencias para dar con el paradero del quinto de los sospechosos con orden de dentención.

En tanto, el padre del menor fallecido decidió referirse públicamente a la tragedia, haciendo una solicitud en medio de su dolor.

El hombre hizo un llamado para solicitar apoyo para reunirse con sus familiares residentes en Argentina, su país de nacimiento, donde viven su hermano y tres de sus hijos de una relación anterior.

"Lo que más quiero es que estén en este momento con nosotros", señaló el padre que sufrió la encerrona que resultó con el fallecimiento de su hijo.

La petición del padre

Fabio señaló que sus familiares viajaron desde Sierra Grande hasta Mendoza, pero no se encuentran en condiciones para cruzar la frontera manejando por su cuenta.

También indicó que el delegado presidencial, Germán Codina, ha ofrecido gestionar el traslado de la familia desde la frontera con Chile hasta el lugar donde se realizarán los servicios funerarios del menor.

Por ahora, Fabio busca quién ayude a su familia a llegar desde la ciudad argentina hacia Chile para facilitar su reunión.

"Lo que más quiero es que estén en este momento con nosotros", señaló el padre. Y añadió que "por eso retrasamos la salida de mi bebé", indicando que como familia deberían retirar el cuerpo a eso de las 14:00 horas.

"Disculpen mi disfonía, que es solamente por lo que me pasó, de gritar tanto para que me soltaran a mi bebé... No sucedió", cerró.