Fallida encerrona deja dos menores de 16 años detenidos: Intentaron robar automóvil de carabineros de civil

24 jun. 2026 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a dos adolescentes de 16 años que intentaron realizar una encerrona a un vehículo que transportaba a personal policial de civil en la comuna de Maipú.

Los menores se movilizaban en un automóvil que mantenía un encargo por robo vigente.

El insólito hecho ocurrió en la intersección de Camino Melipilla con Camino Santa Marta.

La encerrona frustada

Los cinco sospechosos, que se encontraban en el automóvil marca MG, interceptaron a un vehículo particular con la intención de realizarle una encerrona.

Sin embargo, no contaban con que el automóvil amenazado era conducido por dos carabineros de la Subcomisaría Maipú Oriente que acababan de terminar su turno nocturno y que se encontraban de franco.

Los funcionarios actuaron con rapidez, descendieron del auto, se identificaron a viva voz como funcionarios de Carabineros e iniciaron una persecución a pie contra los delincuentes.

Al respecto, el capitán Danilo Vauhnik informó que "carabineros de esta unidad detuvieron a dos sujetos por el delito de robo con intimidación y, además, recuperaron el vehículo en el que se trasladaban los delincuentes, el que también mantenía encargo por robo. Ambos sujetos son menores de edad y con un amplio prontuario policial".

Sospechosos contaban con prontuario policial

Uno de los sujetos acumula 19 arrestos por delitos de mayor connotación social, entre los que destacan robos con violencia, fuerza e intimidación, además de lesiones y abuso sexual, mientras que un segundo cuenta con 4 aprehensiones por microtráfico, amenazas, receptación y robo por sorpresa.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien dispuso que ambos adolescentes pasen a control de detención la jornada de este miércoles.