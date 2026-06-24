Extorsión en motel de Iquique: Mujer es detenida tras exigir $500 mil con fotos de presunta infidelidad

24 jun. 2026 - 15:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre ingresó con una mujer a un motel en el sector céntrico de Iquiquie, sin imaginar que minutos después comenzaría a recibir mensajes que cambiarían sus planes.

Desde su teléfono, el afectado comenzó a recibir mensajes por WhatsApp. En ellas se le enviaban fotografías de su ingreso al establecimiento, ubicado en calle Sargento Aldea, y se le exigía el pago inmediato de $500 mil en efectivo. La advertencia apuntaba a que, si no pagaba, las imágenes serían enviadas a su esposa.

La exigencia y el punto de entrega del dinero

En medio de los mensajes, la víctima fue instruida para trasladarse hasta una peluquería ubicada justo frente al motel, lugar donde debía concretar la entrega del dinero exigido.

Sin embargo, el hombre decidió no acceder a la solicitud y acudió a la policía para denunciar lo ocurrido, lo que permitió activar un procedimiento.

Operativo policial y detención en el lugar

Tras la denuncia, personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Iquique desplegó un operativo en las inmediaciones del recinto.

En ese contexto, fue detenida una mujer de nacionalidad boliviana, de oficio peluquera, quien es acusada de haber participado en la dinámica extorsiva descrita por la víctima.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron su teléfono celular, el que mantenía registros de mensajes e imágenes vinculados a la exigencia del dinero.

Paso a la justicia

Posteriormente, la imputada fue puesta a disposición de la justicia. Se espera que durante este miércoles sea trasladada hasta el Juzgado de Garantía de Iquique, donde enfrentará la audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos por el delito de extorsión.

El caso continúa siendo investigado para esclarecer por completo lo ocurrido en el centro de Iquique.