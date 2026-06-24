Detienen al quinto y último involucrado en la brutal encerrona donde murió niño de 12 años en San Bernardo

24 jun. 2026 - 22:50 hrs.

Durante la noche de este miércoles, Carabineros informó mediante sus redes sociales que "tras diversas diligencias investigativas" se detuvo al quinto y último involucrado en la brutal encerronda donde murió un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

Según informó la institución policial, se trata de un hombre de 23 años. Respecto a los detalles, estos se conocerán durante la mañana de este jueves.

Cuatro imputados ya quedaron en prisión

La detención de este este quinto involucrado se suma a las medidas cautelares ya dictadas en contra del resto de la banda. El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó las internaciones provisorias de J.P.A.V y de A.R.C.G, ambos de 17 años, y de los dos adultos de 18 y 21 años imputados por la encerrona.

El menor J.P.A.V está sindicado como el conductor del vehículo robado que arrastró a la víctima por varios kilómetros, al quedar enredado en el cinturón de seguridad.

Cómo se identificó a los responsables

El fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, explicó que se dio con las identidades de los imputados gracias a las huellas en los dos vehículos robados, además del análisis de las cámaras de seguridad y cruces de datos.

De esta manera, se estableció que los hechos se iniciaron a la 1:30 hora en un servicentro Shell de calle Eyzaguirre, donde la banda de cinco sujetos robó un vehículo Mitsubishi de color blanco y luego asaltó a un peatón que resultó ser un carabinero de franco, al que golpearon.

El recorrido delictual que terminó en tragedia

El tour delictual siguió en calle Catemito con la caletera de la Ruta 5 Sur, donde los delincuentes interceptaron un vehículo Peugeot de color rojo, en el que viajaban un ciudadano argentino al volante, su hijo de 12 años en la parte trasera y una tía del menor que fue a buscarlos al aeropuerto.

La familia había celebrado el Día del Padre en Buenos Aires y se dirigía a Puente Alto, donde el niño vivía con su madre. En la encerrona, los antisociales actuaron premunidos de armas blancas y de fuego, y procedieron con brutal violencia a robar el vehículo.

En su fuga no se percataron de que el niño había quedado enredado en el cinturón de seguridad. Lo arrastraron por tres kilómetros hasta Portales con Leonardo da Vinci, donde finalmente abandonaron a la víctima y el vehículo.

Las detenciones previas a la entrega

La banda escapó a pie en distintas direcciones. Tres de sus integrantes fueron detenidos por el OS9 de Carabineros en sus domicilios de San Bernardo, mientras que un cuarto fue entregado por su padrastro.

Al describir la encerrona, el fiscal Tapia expresó que "fue tal la gravedad, tal la amenaza, tal la intimidación que ocasionó que el niño que iba en la parte trasera no pudiera escapar. Quedó atrapado con su cinturón de seguridad y, en definitiva, se le ocasionaron lesiones de tal naturaleza que le causaron la muerte".

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