Ministro de Seguridad por nueva Ronda Impacto en la Región Metropolitana: "Es un esfuerzo bien importante en recursos humanos"

26 jun. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta mañana, la presencia policial se ha intensificado en sectores de Ñuñoa, especialmente cerca del Estadio Nacional y avenidas colindantes, en medio de un masivo operativo que contó con un despliegue de más de 700 funcionarios de Carabineros.

La nueva Ronda Impacto en la Región Metropolitana, coordinada por las autoridades, busca fiscalizar y prevenir ilícitos en espacios con alta incidencia de delitos.

"Es un esfuerzo bien importante en recursos humanos, porque aquí vemos una facción y hay varias trabajando en otras partes de nuestra capital y del país", señaló el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. La autoridad añadió que "no me canso de agradecer ese esfuerzo adicional que ha ido haciendo Carabineros, que nos ha permitido sacar personal adicional a las calles".

El operativo en Ñuñoa

El despliegue contó con el trabajo de diversas unidades policiales, OS9 y SIP de Carabineros junto con equipos de encargo y búsqueda de vehículos, en un operativo que buscó enfrentar delitos que afectan a la comunidad en la zona.

"Son puntos que están previamente determinados y que tienen una estadística de incibilidades y delitos que están ocurriendo en la zona", indicó el General Víctor Vielma, Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros.

A sus palabras se sumó el alcalde de la comuna de Nuñoa, Sebastián Sichel.

"Los delincuentes a veces son más creativos que las instituciones públicas, y lo que ha logrado el ministro Arrau, lo que ha logrado el delegado presidencial, lo que ha logrado Carabineros, es cambiar la estrategia, y eso sorprende, sorprende a los que cometen delitos", señaló, destacando además que a solo unas cuadras se detuvo a un sujeto por porte ilegal de armamento.

En medio del operativo, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, sostuvo: "Somos autoridades en terreno, autoridades en la calle, estamos cerca de las personas y tratando también de que las distintas instituciones funcionen cada día de forma más eficiente".

Asimismo, señaló que el trabajo coordinado entre el Gobierno, la Delegación Presidencial y los municipios es un paso para fortalecer la seguridad y contribuir a que los habitantes de la Región Metropolitana recuperen la tranquilidad.