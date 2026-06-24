Motorista intentó escapar de fiscalización en plena autopista: Aceleró contra carabinero y terminó detenido en vivo

24 jun. 2026 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un tenso momento se vivió durante la mañana de este miércoles en medio de un operativo de fiscalización realizado por Carabineros en una autopista de la Región Metropolitana, cuando un motorista intentó evadir un control policial y terminó siendo detenido frente a las cámaras de televisión.

La situación fue captada en vivo durante un despacho del periodista Karim Butte para el matinal Mucho Gusto, donde se observó cómo el conductor, que circulaba sin patente visible, intentó acelerar para escapar de la fiscalización e incluso habría lanzado la motocicleta contra un funcionario policial.

Finalmente, el sujeto fue reducido y esposado por personal policial, quedando detenido a la espera de ser trasladado a una unidad policial para continuar con el procedimiento correspondiente.

Motorista intentó evadir control policial

Según se pudo observar en las imágenes, el conductor buscó esquivar la fiscalización realizada por Carabineros. Tras ser interceptado, explicó que la placa patente no estaba instalada en la motocicleta porque se habría desprendido y que la mantenía guardada en una mochila.

Sin embargo, esa explicación no convenció a los presentes ni tampoco a los conductores que observaban el procedimiento. El hecho ocurrió en medio de un operativo enfocado en prevenir delitos y detectar irregularidades en las rutas de la capital.

La reacción de José Antonio Neme

Las explicaciones entregadas por el motorista provocaron la inmediata reacción del conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, quien cuestionó duramente la versión entregada por el detenido.

"La patente no va en la mochila. Si la patente se desprendió, no puede circular. Demasiada explicación, demasiada paciencia, demasiado todo", señaló el periodista mientras se desarrollaba el procedimiento policial en vivo.

Carabineros explicó el procedimiento

Durante el despacho, el capitán Fuentes de Carabineros entregó detalles sobre la situación y confirmó que el conductor será puesto a disposición de la justicia.

"Este conductor, en una acción temeraria, evade el control policial efectuado por mi general acá en la ruta. Mantiene licencia de conductor, se encuentra con la documentación al día. Solamente el hecho de su evasión fue no mantener la placa patente visible a la fiscalización", explicó.

El oficial agregó que el sujeto será trasladado hasta la Séptima Comisaría de Renca para continuar con las diligencias. "Va a ser trasladado con la finalidad de ponerlo a disposición por esta acción temeraria y por evadir un control policial ante la fiscalía local", indicó.

Asimismo, recalcó que "la evasión del control policial va a llevarlo a cometer un delito" e hizo un llamado a los conductores a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito y respetar las fiscalizaciones efectuadas por personal policial.

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