"Deben responder": General de Carabineros emplaza a padres de jóvenes delincuentes tras mortal encerrona

25 jun. 2026 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

Entre la tarde de este miércoles y la mañana de este jueves se confirmaron las detenciones de un quinto y un sexto detenido por el robo con homicidio ocurrido en la comuna de San Bernardo la madrugada de este martes, caso que generó conmoción por el fallecimiento de un niño de 12 años tras una encerrona.

El sexto detenido corresponde a un hombre de 18 años que se entregó en la 62 Comisaría, mientras que el quinto detenido, un sujero de 23 años, fue capturado tras un allanamiento en la comuna de Puente Alto llevado a cabo por personal de OS9 de Carabineros.

Director general de Carabineros habla tras las detenciones

"Quiero hacer el llamado a los padres, a los padres de todos estos niños, adolescentes, delincuentes que en las noches están causando mucho temor",comenzó señalando el director general de Carabineros, Marcelo Araya. "Es obligación de todos ellos también. Hay una responsabilidad moral de saber qué es lo que están haciendo en las noches", añadió.

El uniformado concurrió hasta La Moneda para sostener una reunión en materia de seguridad con autoridades.

En el lugar entregó más detalles sobre la quinta y sexta detención, instancia en la que emplazó a los padres de jóvenes que cometen delitos, señalando que sus hijos "deben responder ante la justicia (...) no andar en las calles causando tanto daño, tanto temor".

Además, sostuvo que Carabineros ha estado desplegando operativos en distintos sectores para reforzar la seguridad, asegurando que "es algo que también hemos estado trabajando". En esa línea, destacó que "ustedes también han visto cómo nos hemos desplegado en distintos puntos (...) personalmente estuve al mando de un operativo nocturno".

"Soy el primero que ha señalado que nos falta dotación, por supuesto", afirmó, añadiendo que la institución está realizando todos los esfuerzos para distribuir personal de acuerdo con las necesidades que presentan las dinámicas delictuales hoy en día.

Consultado por uno de los detenidos que había sido parte del programa 24 Horas de Prevención del Delito, la autoridad detalló que durante 2025 se registraron cerca de 78 mil derivaciones, de las cuales 58 mil correspondieron a víctimas de vulneraciones y otras 20 mil a menores infractores de la ley.

¿Qué se sabe del quinto y sexto detenido?

Estas últimas detenciones se suman a las medidas cautelares ya dictadas en contra del resto de la banda. El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó las internaciones provisorias para dos menores de 17 años, y de los dos adultos de 18 y 21 años imputados por la encerrona.

"El perfil que mantienen estos detenidos y la banda completa es de delitos contra la propiedad desarrollados con violencia, muchos de estos robos con violencia, robos con intimidación y vinculados también al robo de vehículos", señaló la Capitan Javiera García, Departamento Comunicaciones Sociales.

Respecto al sexto detenido, los antecedentes señalan que habría cumplido "un rol de cobertura y se va generando un intercambio en los distintos roles que van cometiendo o desarrollando en cada uno de los delitos". Asimismo, se conoce que "existe un intercambio, un enroque, al momento de cometer cada uno de los delitos por las características que estos mantienen".

A lo menos uno de los últimos detenidos tiene detenciones anteriores. Más detalles de sus prontuarios serán expuestos por la Fiscalía tras la audiencia de formalización.