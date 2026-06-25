Se confirma un sexto detenido por encerrona que terminó con el fallecimiento de niño de 12 años en San Bernardo

25 jun. 2026 - 06:40 hrs.

Carabineros confirmó que hay un sexto detenido por el robo con homicidio ocurrido en la comuna de San Bernardo la madrugada de este martes, caso que generó conmoción por el fallecimiento de un niño de 12 años tras una encerrona.

Según los antecedentes, se trata de un adulto de 18 años y habría confesado su participación en el hecho. El sujeto será trasladado a la 3 Comisaría, desde donde será llevado a cuarteles de OS9 de Carabineros para continuar con las diligencias.

Esta información se conoce luego de que durante la tarde del miércoles se confirmara la detención de un quinto detenido por el caso.

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