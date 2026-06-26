Camión chocó contra una reja en Macul: Alertan por falta de señalización en transitada intersección de la comuna

26 jun. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito de alta energía ocurrió esta mañana en la intersección de Avenida Macul con Santa Cristina, en la comuna de Macul.

Un camión y un vehículo menor colisionaron cuando este último realizó un viraje hacia Santa Cristina, en un lugar sin señalización clara que indique la prohibición de dicho movimiento.

El camión impactó contra una reja y su conductor quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por Bomberos.

Vacio legal en transitada calle en Macul

Ambos conductores tenían la documentación al día y no presentaban consumo de alcohol ni drogas. Tras el siniestro, resultaron con lesiones leves.

La intersección presenta un vacío legal en cuanto a la señalización de tránsito, lo que ha generado preocupación por accidentes similares en la zona.

Tras el hecho, el tránsito quedó parcialmente interrumpido en las vías exclusivas para buses mientras se realizan las diligencias policiales y se retiran los vehículos involucrados.