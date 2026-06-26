Clausuran dos locales nocturnos en La Cisterna: Uno funcionaba de manera clandestina para ejercer comercio sexual

26 jun. 2026 - 00:52 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este jueves, un operativo de fiscalización terminó con la clausura de dos locales nocturnos ubicados en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana.

Hasta el lugar, emplazado en Gran Avenida, llegaron funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, la Seremi de Seguridad y el alcalde de la comuna, Joel Olmos, para inspeccionar ambos recintos.

Según se informó durante el procedimiento, uno de los establecimientos funcionaba como local nocturno, mientras que un segundo inmueble, ubicado cruzando una pequeña calle y vinculado al mismo dueño, operaba de manera clandestina y era utilizado para ejercer el comercio sexual.

Detectaron personas en situación migratoria irregular

De acuerdo con lo informado en el lugar, uno de los recintos ya había sido fiscalizado hace poco más de un mes. En esa oportunidad, las autoridades encontraron cartuchos de escopeta y personas que trabajaban de manera irregular en el país, quienes fueron trasladadas por personal de la PDI.

Durante la fiscalización de este jueves se detectó una situación similar, ya que nuevamente fueron encontradas personas extranjeras trabajando con visas de turista cuyo plazo de permanencia ya había expirado. Por ello, fueron abordadas por la PDI para continuar con el procedimiento correspondiente.

Además, las autoridades detectaron venta ilegal de alcohol, una patente vencida y la prohibición de funcionamiento durante la noche, pese a lo cual el recinto continuaba operando.

El alcalde de La Cisterna explicó que estos operativos forman parte de "una nueva estrategia que estamos implementando, que tiene que ver con la fiscalización de locales nocturnos que son bastante complicados por distintas denuncias de los vecinos, donde hay involucrado comercio sexual, microtráfico, ruido excesivo, fiestas a todas horas, cualquier día de la semana y fin de semana".

"Después de una fiscalización anterior, pudimos descubrir que se estaba vendiendo alcohol de distinto tipo sin contar con los permisos para ello. Es por eso que hoy clausuramos este local", agregó Joel Olmos.

Por su parte, el Seremi de Seguridad de la RM, Juan Andrés Barrientos, explicó que "se clausuraron dos locales comerciales, en los cuales vamos a evitar diferentes tipos de delitos como trata de personas, extorsión, comercio ilegal, venta de drogas y, además de eso, temas de armas".

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