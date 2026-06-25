Padres de niño fallecido en encerrona en San Bernardo reciben ayuda de Colo Colo: "Estamos presentes para apoyar a la familia"
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
En la tarde de este jueves, los padres del niño de 12 años fallecido esta semana tras una encerrona en San Bernardo, recibieron ayuda de Colo Colo.
El padre de Alejandro, la víctima fatal, explicó que "la conferencia de prensa de nosotros va a ser en el club Colo Colo. La fecha se la vamos a dar en cuanto estemos de mucho mejor ánimo. Yo creo que la vamos a informar mañana. Muchísimas gracias a todos, por ahora no vamos a contestar ninguna pregunta".
Dicho esto, el mandamás de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, destacó que "como colocolinos nos hacemos presentes para darles un aliento y un apoyo a esta familia que lo está pasando tan mal hoy día".Ir a la siguiente nota
Homenaje en partido de Colo Colo
Durante esta misma jornada, Colo Colo disputa un partido de Copa Chile contra O'Higgins, por lo que Mosa aseguró que habrá un homenaje al menor de edad.
"Sí, así es. Hemos estado en contacto con la familia desde que nos enteramos de esta desgracia. Ojalá que las autoridades puedan hacer un trabajo importante y poner mano dura en esta situación, porque está muriendo gente inocente cada día", manifestó.
Dicho lo anterior, agregó que "estamos presentes para apoyar a la familia y vamos a tener un minuto de silencio".
Leer más de
Notas relacionadas