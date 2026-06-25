EXCLUSIVO | "Entrégame la clave o te matamos": La declaración del carabinero que fue asaltado previo a la encerrona fatal

25 jun. 2026 - 16:12 hrs.

El expediente del caso que ha impactado al país sobre la muerte de un niño de 12 años, arrastrado por delincuentes tras el robo de un vehículo, también incorpora la declaración de un funcionario de Carabineros. El policía, minutos antes de la encerrona que terminó con la muerte de Alejandro, fue víctima de un violento robo en San Bernardo.

Por tratarse de una víctima del delito, Mega Investiga mantiene en reserva su identidad.

El uniformado declaró que, una vez terminada su jornada laboral, caminaba hacia la casa de su pareja cuando fue interceptado por una station wagon blanca. Del vehículo descendieron cerca de cinco sujetos, todos a rostro descubierto.

Según su relato, uno de ellos portaba una pistola y los demás cuchillos. “Uno de los sujetos portaba un arma de fuego tipo pistola, mientras que los demás mantenían armas blancas tipo cuchillo”, declaró.

Los asaltantes le sustrajeron su mochila, que contenía su identificación institucional, su placa de servicio, un teléfono celular y otras especies personales.

Además, aseguró haber sido golpeado reiteradamente.

“Me agredieron en el rostro y en ambos hombros, aparentemente utilizando la empuñadura del arma de fuego”, declaró.

El funcionario relató que los delincuentes lo amenazaron de muerte para obligarlo a entregar la clave de su teléfono celular.

“Entrega la clave del teléfono o aquí mismo te matamos”, le dijeron, según consta en su declaración.

El carabinero fue posteriormente atendido en un centro asistencial, donde se le diagnosticaron contusiones en ambos hombros y la fractura de una clavícula.

En su testimonio agregó que, posteriormente, fue informado de que sujetos cuyas características coincidían con las de sus atacantes habrían participado en la encerrona que terminó con la muerte del niño de 12 años.

Además, manifestó a los investigadores que podría reconocer a uno de los integrantes del grupo en un eventual reconocimiento fotográfico, ya que, según declaró, mantiene “claramente grabadas sus características físicas” en su memoria.

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