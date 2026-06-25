Crimen de niño de 12 años en San Bernardo: Tribunal ordena prisión preventiva para el quinto y sexto detenido

25 jun. 2026 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se decretó la prisión preventiva para los dos adultos implicados en el crimen de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, quienes son el quinto y sexto detenido por el caso

Los sospechosos fueron formalizados por los delitos de robo con intimidación, robo calificado y robo con homicidio.

Según expuso la Fiscalía Metropolitana Occidente en su cuenta de X, el "Tribunal acoge solicitud de Fiscal Análisis Criminal Occidente Leonardo Tapia y dicta prisión preventiva para dos imputados (18 y 23 años) que participaron en 3 violentos robos la madrugada del martes, culminando con muerte de un menor".

🔴ROBO CON HOMICIDIO DE MENOR EN SAN BERNARDO.Tribunal acoge solicitud de Fiscal Análisis Criminal Occidente Leonardo Tapia y dicta prisión preventiva para dos imputados (18 y 23 años) que participaron en 3 violentos robos la madrugada del martes,culminando con muerte de un menor pic.twitter.com/toSzexGk5W — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) June 25, 2026

Director general de Carabineros habló tras las detenciones

"Quiero hacer el llamado a los padres, a los padres de todos estos niños, adolescentes, delincuentes que en las noches están causando mucho temor",comenzó señalando el director general de Carabineros, Marcelo Araya. "Es obligación de todos ellos también. Hay una responsabilidad moral de saber qué es lo que están haciendo en las noches", añadió.

El uniformado concurrió hasta La Moneda para sostener una reunión en materia de seguridad con autoridades.

En el lugar entregó más detalles sobre la quinta y sexta detención, instancia en la que emplazó a los padres de jóvenes que cometen delitos, señalando que sus hijos "deben responder ante la justicia (...) no andar en las calles causando tanto daño, tanto temor".

Además, sostuvo que Carabineros ha estado desplegando operativos en distintos sectores para reforzar la seguridad, asegurando que "es algo que también hemos estado trabajando". En esa línea, destacó que "ustedes también han visto cómo nos hemos desplegado en distintos puntos (...) personalmente estuve al mando de un operativo nocturno".

"Soy el primero que ha señalado que nos falta dotación, por supuesto", afirmó, añadiendo que la institución está realizando todos los esfuerzos para distribuir personal de acuerdo con las necesidades que presentan las dinámicas delictuales hoy en día.

Consultado por uno de los detenidos que había sido parte del programa 24 Horas de Prevención del Delito, la autoridad detalló que durante 2025 se registraron cerca de 78 mil derivaciones, de las cuales 58 mil correspondieron a víctimas de vulneraciones y otras 20 mil a menores infractores de la ley.

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