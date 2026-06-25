Gobierno concreta la expulsión de 62 extranjeros en nuevo vuelo chárter

25 jun. 2026 - 15:06 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la agenda de seguridad y ordenamiento de fronteras, el Gobierno concretó este jueves un nuevo operativo masivo de expulsión. Un total de 62 ciudadanos extranjeros dejaron el territorio nacional a través de un vuelo chárter.

El operativo logístico se inició en Santiago, desde donde despegó la aeronave con destino a la ciudad de Iquique. Fue en la región de Tarapacá donde se realizaron los últimos trámites antes de que el vuelo abandonara definitivamente el espacio aéreo chileno con rumbo a los países de origen de los expulsados.

Los detalles de la expulsión

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, el grupo de personas que debió abandonar el país estuvo compuesto principalmente por ciudadanos de tres países sudamericanos, con la siguiente distribución:

Colombia: 30 ciudadanos (liderando la estadística del operativo).

Bolivia: 19 ciudadanos.

Ecuador: 13 ciudadanos.

Respecto a las causas legales que motivaron la salida obligatoria de estas personas, el Ejecutivo detalló que el procedimiento mezcló dos vías distintas contempladas en la legislación vigente.

Del total de 62 expulsados, 16 correspondieron a medidas judiciales, mientras que las 46 restantes se ejecutaron por la vía administrativa.

Este nuevo vuelo chárter es el resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI), cuyas jefectorías han intensificado las fiscalizaciones y la resolución de carpetas de expulsión pendientes en los últimos meses.

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