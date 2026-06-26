Cortes de luz en diez comunas de Santiago: Revisa las zonas que estarán sin suministro este viernes
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este viernes 26 de junio. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este viernes, Enel anunció trabajos programados en sectores de diez comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este viernes?
Vitacura
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Providencia
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Macul
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
La Florida
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
Huechuraba
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
Santiago
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
San Joaquín
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
San Ramón
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
La Cisterna
Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.
Pudahuel
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
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