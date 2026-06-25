Cortes de luz en ocho comunas de Santiago: Revisa las zonas que estarán sin suministro este jueves
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este jueves 25 de junio. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este jueves, Enel anunció trabajos programados en sectores de ocho comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este jueves?
Las Condes
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Desde las 11:30 hasta las 16:30 horas.
Vitacura
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
La Reina
Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas.
La Cisterna
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Lo Espejo
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Conchalí
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Estación Central
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Maipú
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas
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