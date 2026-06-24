Hasta ocho horas sin suministro: Once comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este miércoles
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 24 de junio. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de 11 comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Lo Barnechea
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas.
Las Condes
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Vitacura
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Huechuraba
Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.
Peñalolén
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
La Granja
Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
Ñuñoa
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Santiago Centro
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Desde las 00:00 hasta las 03:00 horas.
Estación Central
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
Maipú
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas
Cerro Navia
Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
Leer más de
Notas relacionadas
- Hasta siete horas sin electricidad: Sectores de ocho comunas de la RM tendrán cortes de luz este martes
- Hasta ocho horas sin suministro: Seis comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este lunes
- Corte de luz para cuatro comunas de la RM este domingo 21 de junio: Estos sectores estarán sin suministro por hasta siete horas