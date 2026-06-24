Hasta ocho horas sin suministro: Once comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este miércoles

24 jun. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 24 de junio. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de 11 comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Lo Barnechea

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas.

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Huechuraba

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Peñalolén

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Granja

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Ñuñoa

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Santiago Centro

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 00:00 hasta las 03:00 horas.

Estación Central

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Maipú

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas

Cerro Navia

Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

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