Hasta siete horas sin electricidad: Sectores de ocho comunas de la RM tendrán cortes de luz este martes

23 jun. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este martes 23 de junio. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este martes, Enel anunció trabajos programados en sectores de ocho comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.

¿Dónde se cortará la luz este martes?

Vitacura

Desde las 12:00 hasta las 13:00 horas.

Desde las 12:30 hasta las 13:30 horas.

Desde las 10:00 hasta las 11:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 11:00 horas.

Ñuñoa

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Macul

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Conchalí

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Recoleta

Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Maipú

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

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