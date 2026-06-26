Habilitan centro de acopio en Providencia para ayudar a Venezuela: Revisa dónde está ubicado y qué artículos se están recibiendo

26 jun. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

Tras los fuertes terremotos que azotaron a Venezuela este miércoles, la comunidad llanera en Chile se ha movilizado para reunir alimentos no perecibles, así como insumos médicos y de higiene personal.

En la Región Metropolitana, el restaurante venezolano Papelón Sabroso, ubicado en la comuna de Providencia, se ha convertido en un centro de acopio para recolectar suministros destinados a ayudar a la población.

En conversación con Mucho Gusto, los funcionarios del local de comida hicieron un llamado a acudir al centro con donaciones voluntarias y agradecieron la cooperación recibida hasta ahora.

¿Dónde se encuentra el centro y qué puedes llevar?

El centro de acopio opera en el restaurante, que está ubicado en las Torres Carlos Antúnez, cerca del metro Pedro de Valdivia, dentro de la explanada a la que se ingresa por Av. Providencia 1669.

Quienes deseen colaborar con los afectados por los terremotos, pueden aportar los siguientes elementos de primera necesidad:

Alimentos

No perecibles

Enlatados

Agua mineral

Artículos de higiene personal y limpieza

Pañales

Toallas húmedas y femeninas

Productos de limpieza

Insumos médicos

Suero

Gasas y vendas

Medicamentos

Doris, una funcionaria de Papelón Sabroso, señaló que "quiero darle públicamente el agradecimiento a todos los jóvenes que estuvieron anoche aquí con nosotros, verificando que todos los productos tengan una fecha correcta y que no estén vencidos, seleccionando los que son productos de higiene personal con los que son comestibles, y que todos estén en buenas condiciones para que lleguen a donde tengan que llegar".

A pesar de las dificultades en el transporte aéreo, se están organizando envíos por tierra con apoyo de organizaciones humanitarias y el gobierno chileno.

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