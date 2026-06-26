"Saca escombros con las manos": La desesperada búsqueda de futbolista argentino tras perder contacto con su familia

26 jun. 2026 - 09:58 hrs.

La tragedia provocada por los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela mantiene en vilo al futbolista argentino Lucas Trejo, quien busca desesperadamente a su esposa y a sus dos hijos luego de que el edificio donde vivían colapsara tras los sismos registrados el miércoles.

El defensor central, que se encontraba en Caracas concentrado con su equipo para disputar la Copa Venezuela, perdió todo contacto con su familia después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

Desde entonces, participa activamente en las labores de búsqueda entre los escombros del complejo residencial donde residían sus seres queridos.

La incertidumbre y la falta de comunicación en las zonas más afectadas han dificultado la obtención de información sobre el paradero de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa, de cinco y siete años.

"El edificio donde vivían ya no existe más"

Quien entregó detalles de la dramática situación fue Ricardo Ardiles, cuñado del futbolista, quien explicó que las dificultades en las comunicaciones han complicado aún más la búsqueda.

"Son muy pocas, lamentablemente, porque no hay luz ni señal. Es una verdadera zona de catástrofe", señaló Ardiles en conversación con medios argentinos.

Según relató el familiar, cuando Trejo logró llegar hasta el complejo residencial Cumanagotto, ubicado en la ciudad costera de La Guaira, se encontró con un escenario devastador. "Cuando Lucas llegó encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más", afirmó.

Pese a la gravedad del panorama, la familia mantiene la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. "Tenemos la esperanza de que hayan salido o que hayan sido trasladados a algún hospital y todavía no se haya podido establecer contacto", agregó.

"Lucas y sus compañeros sacan los escombros con las manos"

La desesperación ha llevado al futbolista argentino a sumarse personalmente a las tareas de rescate. De acuerdo con el relato de Ardiles, Trejo permaneció durante toda la noche y gran parte del jueves buscando a su familia entre los restos de las edificaciones destruidas.

"También tenemos esperanza de que estén con vida bajo los escombros. Lucas y sus compañeros sacan los escombros con las manos", reveló el cuñado del deportista.

Durante las últimas horas, el propio jugador compartió un nuevo mensaje en sus historias de Instagram, donde confirmó que continúa con la búsqueda. "Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor no dejen de orar con ellos", escribió.

El desesperado llamado del futbolista tras los terremotos

Horas después de la catástrofe, Trejo utilizó sus redes sociales para realizar un angustiante pedido de ayuda, luego de perder contacto con su familia.

"No sé nada de mi familia; por favor, oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí", expresó el defensor argentino, quien desarrolla gran parte de su carrera profesional en el extranjero.

La incertidumbre también fue confirmada por el futbolista venezolano Carlos Lujano, amigo de Trejo, quien aseguró que hasta ahora no existen novedades sobre el paradero de la familia.

Más de 500 fallecidos tras los terremotos en Venezuela

De acuerdo con los últimos reportes oficiales, los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela dejaron al menos 589 personas fallecidas y más de 4.300 heridas, cifras que podrían aumentar debido a la gran cantidad de desaparecidos.

La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, informó que se decretó estado de emergencia y anunció la creación de un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares para enfrentar los daños en viviendas e infraestructura.

Mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas, miles de familias permanecen a la espera de noticias sobre sus seres queridos, tal como ocurre con Lucas Trejo, quien continúa removiendo escombros con sus propias manos con la esperanza de reencontrarse con su esposa e hijos.

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