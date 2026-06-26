Terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez confirma que sube a 589 la cifra de muertos

26 jun. 2026 - 09:07 hrs.

¿Qué pasó?

La cifra de muertos por los dos potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela trepó a 589, informó este viernes la presidenta Delcy Rodríguez.

"Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas", dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles transmitida por la televisión estatal.

El saldo oficial anterior había sido de 235 muertos.

Países envían equipos de rescate a Venezuela

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se están movilizando para ayudar a buscar supervivientes de los devastadores terremotos de Venezuela, anunció este viernes la ONU.

Llevar esos equipos de búsqueda y rescate al lugar es la "prioridad absoluta", declaró la agencia humanitaria de la ONU, OCHA.

"Los terremotos son una de las cosas más devastadoras que pueden ocurrirle a cualquier país", afirmó el portavoz de la agencia Jens Laerke a los periodistas en Ginebra.

"Es algo realmente aterrador. Pero lo que estamos viendo ahora también es una movilización internacional en su mejor versión. Todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala", añadió.

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