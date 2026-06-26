Familia de niño de 12 años asesinado en encerrona: "Confiamos en que responsables enfrentarán las máximas sanciones"

26 jun. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

La familia del niño de 12 años que fue asesinado en una encerrona en San Bernardo emitió un comunicado el día que se produjo el entierro del menor.

En él, vuelven a hablar de su confianza en la investigación y que los "responsables enfrenten las máximas sanciones".

Asimismo, pidieron “que nos permitan vivir nuestro duelo en la intimidad que este momento merece”.

¿Qué dice su comunicado?

“Como familia, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido en estos momentos de profundo dolor”, partió el texto.

Enseguida se añadió que “confiamos en que la investigación permitirá esclarecer los hechos y que los responsables enfrentarán las máximas sanciones que contempla la ley”.

El escrito prosiguió diciendo que “en el marco de su despedida, solicitamos respeto por nuestra privacidad. Comprendemos el interés público que nuestro caso ha generado; sin embargo, detrás de esta tragedia hay padres, hermanos, familiares y seres queridos que hoy enfrentan la pérdida irreparable de un hijo”.

Para cerrar, se expuso que “agradecemos nuevamente el cariño y la comprensión de todos. Familia Águila Jorquera”.