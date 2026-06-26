Padre e hijo detenidos: Fiscalía los vincula al secuestro y homicidio de joven desaparecido en Putaendo

26 jun. 2026 - 03:29 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas fueron detenidas por Carabineros tras ser vinculadas a un secuestro con homicidio ocurrido en la comuna de Putaendo, región de Valparaíso. El procedimiento se enmarca en la investigación que se abrió luego de que se denunciara como presunta desgracia la desaparición de un adolescente de 17 años.

Un joven que fue subido a la fuerza a un vehículo

Personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Valparaíso realizó las diligencias por instrucción de la Fiscalía de San Felipe, luego de que se reportara la desaparición del joven identificado con las iniciales A.M.H., quien no daba señales desde el pasado 23 de junio.

De acuerdo a las primeras pesquisas, a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de San Felipe, se logró establecer que la víctima fue obligada a subir a un vehículo mientras se trasladaba hacia su casa.

Sobre el avance de la investigación, el teniente Fabián Lagos, de la SEBV de Carabineros, explicó: "En virtud a las diligencias en terreno, se logró la vinculación directa de dos sujetos mayores de edad, quienes mantienen un vínculo familiar directo (padre e hijo), quienes fueron vinculados al secuestro con homicidio de la víctima".

Los detenidos son padre e hijo

Los dos hombres aprehendidos tienen 24 y 55 años, y mantienen entre ellos una relación de padre e hijo. Ambos pasarán a control de detención durante la jornada de este viernes.

El fiscal ECOH de Valparaíso, Benjamín Santibáñez, detalló que la indagatoria partió el 23 de junio por el secuestro del menor de edad en la comuna de Santa María. Según el persecutor, personal policial logró determinar la patente del vehículo en el que habría sido subida la víctima, y posteriormente recibió desde la Municipalidad de Putaendo registros de imágenes que mostraban a ese mismo automóvil dirigiéndose hacia el sector de Alicahue, en La Ligua.

Encuentran un cuerpo calcinado

Esta mañana, efectivos policiales ubicaron la camioneta en la comuna de San Felipe, donde se desplazaban los dos adultos, a quienes se les informó de la situación. Según relató el fiscal Santibáñez, uno de los detenidos manifestó la intención de confesar los hechos al llegar a la unidad policial.

"El padre voluntariamente, concurre con personal del SEVB y la SIP San Felipe, hasta el lugar que nos indicó, donde se encontró un cuerpo calcinado y se llamó a Labocar y OS-9 de Carabineros", indicó el persecutor.

Hasta el momento, no ha sido posible confirmar que el cuerpo hallado corresponda al adolescente desaparecido. Las autoridades están a la espera de los resultados de los peritajes científicos que permitan establecer la identidad de los restos.

Todo sobre Policial