Sorprenden a siete sujetos en plena transacción de cocaína en Peñaflor

27 jun. 2026 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros sorprendió a siete sujetos en plena transacción de droga en la comuna de Peñaflor, Región Metropolitana. Junto con detener a los imputados, incautó dos kilos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y diversos teléfonos celulares.

El procedimiento se registró cuando Carabineros que realizaban patrullajes por calle Ilusión observaron un vehículo con el motor en marcha y sin ocupantes, estacionado frente a un inmueble con la puerta de acceso abierta.

Tras verificar que no mantenía encargo vigente, el personal policial se aproximó al domicilio para ubicar a su conductor.

Es en ese momento, un individuo salió desde el inmueble portando una bolsa de nylon transparente con envoltorios de características compatibles con clorhidrato de cocaína.

Al advertir la presencia policial, intentó reingresar al domicilio; sin embargo, Carabineros lo siguió hasta el interior del inmueble.

Una vez adentro, había otros seis sujetos reunidos en torno a una mesa, junto a dinero en efectivo y dos paquetes tipo con características propias de la droga, por lo que se procedió a la detención de los siete individuos.

Posteriormente, personal especializado llevó a cabo pruebas de campo, confirmándose que era clorhidrato de cocaína.

En total, se incautaron dos paquetes rectangulares tipo “ladrillo” con un peso bruto de 2 kilos y cinco bolsas transparentes contenedoras de la misma sustancia, con un peso de 200 gramos.

Además, se decomisó $8.858.450 en dinero en efectivo, correspondiente a billetes y monedas de diferentes denominaciones, además de 13 teléfonos celulares.

Los detenidos son todos chilenos, quienes mantienen antecedentes policiales.