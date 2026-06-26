Incautan mil kilos de pescado en mal estado en bodega particular en el Mercado Central

26 jun. 2026 - 18:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un impactante operativo multisectorial dejó al descubierto una red de comercio ilegal y un grave peligro para la salud pública en pleno corazón de Santiago.

Autoridades sanitarias y policiales incautaron más de 1,000 kilos de productos marinos en evidente estado de descomposición, los cuales estaban almacenados dentro del Mercado Central con el objetivo de ser distribuidos al comercio ambulante de la capital.

El procedimiento —en el que participó personal de la Seremi de Salud, la Municipalidad de Santiago, Carabineros y el Servicio de Impuestos Internos (SII)— formó parte de un plan integral para la recuperación de espacios públicos en zonas turísticas icónicas, como el sector de Plaza de Armas, Mapocho y la estación de Metro Cal y Canto.

Una "bomba de tiempo" para la salud humana

La mercancía podrida fue hallada oculta en una bodega ubicada en los pasillos interiores del recinto. Según el Seremi de Salud presente en el lugar, el espacio carecía por completo de las condiciones mínimas de higiene y seguridad.

La investigación preliminar determinó una peligrosa triangulación: los productos vencidos y descompuestos se entregaban a comerciantes ambulantes. Estos los transportaban en carros de supermercado para venderlos a un precio mucho menor en los alrededores del mercado, lo que exponía a los compradores a severas intoxicaciones.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron a la clausura inmediata de la bodega y aplicaron diversas infracciones por falta de patentes, deficiencias sanitarias y laborales.

Los locatarios del recinto aclararon que las bodegas operan de forma independiente mediante contratos de arriendo y que ningún local establecido está vinculado a este cargamento clandestino.

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