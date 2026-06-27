Incendio afectó a embarcación en la costanera de Coquimbo: Una persona fue rescatada desde el interior

27 jun. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio afectó durante la noche del viernes a una embarcación ubicada en el sector Playa Changa, en la costanera de Coquimbo. La emergencia fue alertada cerca de las 21:20 horas, movilizando a personal de la Armada, Bomberos, SAMU y equipos municipales.

Según explicó Alex Bustamante Hidalgo, jefe del Departamento de Gestión de Riesgo ante Desastres de Emergencia del municipio de Coquimbo, al llegar al lugar, la Armada ya se encontraba realizando labores de rescate al interior de la nave.

“El personal de la Armada estaba sacando y rescatando a una persona que estaba en la embarcación. Estaba en buena salud. Posteriormente llegaron el SAMU y Bomberos, quienes procedieron a controlar el incendio”, señaló.

El funcionario municipal agregó que la persona rescatada era el único ocupante de la embarcación e indicó que mantenía tres órdenes de detención pendientes.

Desde la Capitanía de Puerto de Coquimbo, la capitán de corbeta Alejandra Basadre Acena, subjefa de la repartición, entregó más detalles del procedimiento realizado por la Armada.

“Al acudir la patrulla de policía marítima, hizo un ingreso a bordo de esta nave y logró rescatar a una persona en condición de calle que se encontraba durmiendo”, explicó.

En tanto, Bomberos trabaja para determinar el origen del fuego, que, al momento de la llegada de los equipos de emergencia, se concentraba en el segundo piso de la embarcación.