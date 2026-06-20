Incendio en hotel de Bayahíbe deja una víctima fatal y obliga a evacuar a más de 1.600 huéspedes

20 jun. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio registrado en la mañana de este viernes en un reconocido hotel de Bayahíbe, República Dominicana, obligó a evacuar aproximadamente a 1.690 huéspedes.

El siniestro provocó la muerte de una turista italiana debido a “complicaciones por la exposición al humo”.

Las autoridades investigan la causa del incendio, que afectó parte de las instalaciones del hotel, construido con materiales altamente combustibles.

La evacuación fue compleja debido a las vías de acceso estrechas y la ubicación de los resorts en islas o costas delgadas.

Varios huéspedes fueron reubicados en otros hoteles, pero sus vacaciones quedaron interrumpidas por este incidente en uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe.