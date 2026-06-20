Incendio en hotel de Bayahíbe deja una víctima fatal y obliga a evacuar a más de 1.600 huéspedes
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Un incendio registrado en la mañana de este viernes en un reconocido hotel de Bayahíbe, República Dominicana, obligó a evacuar aproximadamente a 1.690 huéspedes.
El siniestro provocó la muerte de una turista italiana debido a “complicaciones por la exposición al humo”.
Las autoridades investigan la causa del incendio, que afectó parte de las instalaciones del hotel, construido con materiales altamente combustibles.Ir a la siguiente nota
La evacuación fue compleja debido a las vías de acceso estrechas y la ubicación de los resorts en islas o costas delgadas.
Varios huéspedes fueron reubicados en otros hoteles, pero sus vacaciones quedaron interrumpidas por este incidente en uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe.
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