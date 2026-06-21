Incendio afecta a bodega en el centro de Santiago: Bomberos trabaja en controlar la emergencia

21 jun. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio estructural se registra la tarde de este domingo en el centro de Santiago, generando una columna de humo que se puede ver desde distintos puntos de la capital.

¿Qué se sabe sobre el incendio en Santiago?

El siniestro tiene lugar en una bodega emplazada en la intersección de las avenidas Maipú y Ignacio Zuazagoitía.

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Santiago trabaja con voluntarios y máquinas de 10 compañías para controlar el fuego.

Según indicó el equipo de emerencia, existe peligro de derrumbe de un muro colindante de aproximadamente 8 metros de altura.

De momento, se desconoce la causa del incendio y hasta ahora no se han reportado personas lesionadas.

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