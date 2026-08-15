Cae peligroso narcomilitar colombiano conocido como "Motosierra" en Quinta Normal: Era requerido por Interpol

15 ag. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un narcomilitar de nacionalidad colombiana, que se hacía llamar el "Motosierra" y que tenía vigente una Alerta Roja de la Interpol, fue detenido por personal de Carabineros en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

Se le acusa de homicidio y de pertenecer a una organización criminal

Su captura la concretó un equipo del Departamento O.S.9., mientras desarrollaban diligencias propias de su especialidad en la intersección de las calles Rivas Vicuña con Juan de Barros.

En ese contexto, los investigadores fiscalizaron a un ciudadano extranjero y realizaron la correspondiente verificación de identidad mediante los sistemas institucionales.

Al consultar en las bases de datos de Interpol, se estableció que el hombre, llamado Cristian David Amú Díaz, alias "Motosierra", era requerido por las autoridades judiciales de Colombia por el delito de concierto para delinquir agravado, y mantenía vigente una Notificación Roja.

De acuerdo a los antecedentes disponibles, el detenido era sindicado como integrante del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) "Renacer ERPAC (Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia)".

En esa organización, Amú cumpliría funciones asociadas al abastecimiento, movilidad, armamento y otros requerimientos logísticos de la estructura criminal.

Además, investigaciones de la Fiscalía General de la Nación de Colombia lo relacionan con un homicidio ocurrido en diciembre de 2022.

Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte y, posteriormente, se solicitó su detención con fines de extradición.