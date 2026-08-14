"Le disparé y murió": Luigi Mangione admite que mató a CEO de mayor aseguradora de salud de EEUU

14 ag. 2026 - 15:21 hrs.

¿Qué pasó?

Luigi Mangione, acusado de matar a tiros en una calle de Manhattan al director ejecutivo de UnitedHealthCare, la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos, admitió este viernes ante una jueza federal de Nueva York haberle disparado.

El caso, que conmocionó al mundo empresarial estadounidense, se remonta a diciembre de 2024, cuando Mangione abrió fuego contra Brian Thompson, de 50 años, presuntamente para vengarse del sistema estadounidense de seguros de salud tras años de dolores de espalda.

"En la mañana del 4 de diciembre, disparé contra el señor Thompson en Manhattan y él murió", dijo Mangione al declararse culpable de acosar a su víctima.

¿Cuándo se conocerá la sentencia?

Este hijo de una familia acomodada de Baltimore (Maryland) conocerá su sentencia el 18 de diciembre. La fiscalía adelantó que solicitará cadena perpetua.

Mangione, de 28 años, enfrentaba cargos federales por acoso vinculados al seguimiento de la víctima, además de una acusación por homicidio presentada por el estado de Nueva York.

Imagen del momento en que Luigi Mangione dispara a CEO en Manhattan / AFP

El juicio estatal debe comenzar el 8 de septiembre. Pero tras la declaración de culpabilidad de Mangione, su defensa pidió este viernes que se retiren los cargos para evitar que sea juzgado dos veces por los mismos hechos.

"Acabamos de presentar nuestra solicitud ante el tribunal estatal para explicar por qué los cargos deben retirarse en virtud de las garantías de Nueva York contra la doble incriminación", afirmó su abogada, Karen Friedman Agnifilo.

En Estados Unidos, una persona puede afrontar procesos tanto en la justicia estatal como en la federal por un mismo delito, aunque los cargos suelen ser diferentes, como ocurre en el caso de Mangione.

Todo sobre Estados Unidos