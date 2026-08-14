Préstamo Solidario del SII: Esta es la fecha en que se les comenzará a cobrar a quienes mantienen deuda

14 ag. 2026 - 16:15 hrs.

Un llamado urgente realizó el Servicio de Impuestos Internos (SII) a más de un millón de personas que solicitaron el Préstamo Solidario durante los años 2020 y 2021, correspondientes a la pandemia del Covid-19. El organismo fiscalizador detectó que miles de beneficiarios no cumplieron con el proceso de devolución del dinero, acumulando una deuda total que supera los $553 mil millones.

Según precisó el servicio, un total de 1.073.590 no presentaron su Declaración Anual de Impuestos en al menos un período entre 2022 y 2026, a pesar de haber registrado ingresos tributables durante dichos años.

El plazo límite para ponerse al día y evitar recargos

Para evitar sanciones económicas adicionales, el SII estableció un plazo clave: los deudores tienen hasta fines de agosto para regularizar su situación de forma voluntaria.

Para llevar a cabo el trámite, los usuarios deben ingresar al sitio web del SII y enviar la o las declaraciones de Renta pendientes utilizando la propuesta que la plataforma tiene precalculada.

A partir de septiembre, la entidad comenzará la emisión masiva de los boletines de cobro a quienes mantengan morosos. Dichos documentos incluirán la cuota adeudada reajustada junto al cálculo de los intereses correspondientes, que podrá pagarse digitalmente en las plataformas del SII, la Tesorería General de la República (TGR) o presencialmente en bancos autorizados.

El mecanismo de devolución y las condiciones de cobro

La legislación que dio origen al Préstamo Solidario estableció que la restitución de los fondos debía concretarse a través de cuatro cuotas anuales cobradas durante el proceso de Declaración de Renta: un 10% en la primera y un 30% en cada uno de los tres períodos siguientes. Sin embargo, el esquema incorporó un resguardo financiero clave: ningún pago anual podía superar el 5 % de las rentas obtenidas por la persona durante ese año específico.

Debido a esta misma norma, aquellos contribuyentes que no registraron ingresos durante alguno de los años en que correspondía tributar no recibieron cobros por ese período, ya que el cálculo dependía de los ingresos efectivamente percibidos. Asimismo, en los casos de quienes cumplieron con todas sus declaraciones y aplicaron el tope del 5%, cualquier saldo pendiente tras el cuarto pago fue condonado automáticamente por ley, mecanismo que benefició a más de 427 mil personas por un monto superior a los $184 mil millones.