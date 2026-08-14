Hombre falsificó testamento de su expareja para quedarse con una herencia de más de $600 millones

14 ag. 2026 - 16:49 hrs.

Un hombre presentó ante la Justicia un supuesto testamento en el que aparecía como único beneficiario de la herencia de su expareja, fallecida a los 46 años. También aseguró que ambos se habían casado en secreto y entregó un certificado de matrimonio para respaldar su versión. Sin embargo, ambos documentos fueron considerados falsos.

La herencia estaba destinada a la hija de la fallecida

Según la información publicada por NoticiasTrabajo, la mujer había redactado en 2022 un testamento en el que dejaba toda su herencia en fideicomiso a su hija, quien entonces tenía 16 años.

La mujer falleció un año después. Tras su muerte, su expareja presentó otro documento, fechado el 10 de mayo de ese mismo año, en el que figuraba como único beneficiario de los bienes.

La herencia estaba valorada en 500.000 libras, equivalentes a unos 580.000 euros ($613.054.200 en moneda chilena).

Aseguró que se habían casado en secreto

Para respaldar su pretensión, el hombre sostuvo que ambos se habían casado en secreto en Chipre en 2006 y presentó un supuesto certificado de matrimonio.

La familia de la fallecida, sin embargo, sospechó de la documentación y recurrió a abogados para verificar su autenticidad.

Las investigaciones realizadas ante las administraciones de Chipre determinaron que no existía ningún matrimonio registrado en esa fecha. Además, se estableció que el supuesto registrador que habría formalizado la boda no se encontraba trabajando ese día.

Peritaje detectó una firma falsificada

Las sospechas también alcanzaron al testamento presentado por el hombre. Un informe pericial caligráfico concluyó que existían sólidos indicios de que la firma de la fallecida había sido falsificada.

Durante la audiencia, la jueza tampoco consideró creíble la explicación entregada por el hombre sobre la forma en que se había redactado el documento, calificándola de “absurda” y “realmente increíble”.

Tras analizar las pruebas, la magistrada concluyó que tanto el supuesto matrimonio como el testamento eran falsos.

De esta manera, se mantuvo como válido el testamento anterior, que establecía que la herencia quedaría para la hija de la fallecida.

También deberá pagar las costas judiciales

Además de quedar fuera de la administración de la herencia, el hombre fue destituido como albacea y fideicomisario. También se le prohibió disponer de cualquiera de los bienes y se le ordenó revelar los ingresos por alquiler que había recibido de una propiedad de la fallecida.

Finalmente, fue condenado a pagar 240.000 euros por concepto de costas judiciales.

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