Tragedia en la Vuelta a Portugal: Muere ciclista de 19 años tras grave accidente

14 ag. 2026 - 16:56 hrs.

¿Qué pasó?

La Vuelta a Portugal quedó marcada este viernes por una tragedia. Finlay Tarling, ciclista galés de 19 años del NSN Development Team, falleció durante la octava etapa de la competencia, en un accidente ocurrido cuando restaban poco más de 20 kilómetros para llegar a la meta.

La organización de la prueba confirmó el fallecimiento del joven corredor, quien sufrió una colisión durante el recorrido entre Melgaço y Fafe. Según los antecedentes difundidos por medios internacionales, el accidente involucró a un vehículo que no formaba parte de la carrera.

El accidente que terminó con la vida del joven ciclista

De acuerdo con la información conocida tras el hecho, el vehículo habría ingresado al trazado de la competencia y circulado en sentido contrario, impactando frontalmente a Tarling, quien se encontraba rezagado respecto del pelotón. El caso quedó bajo investigación.

Pese a la intervención de los servicios médicos, el ciclista no pudo ser reanimado y falleció producto de las consecuencias del accidente. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.

Tras conocerse la gravedad de lo ocurrido, la organización decidió suspender la octava etapa hasta la meta en Fafe y cancelar la ceremonia de premiación prevista para la jornada, como señal de respeto y duelo.

Una joven promesa del ciclismo

Tarling pertenecía al NSN Development Team y era hermano del también ciclista Josh Tarling. Con 19 años, había conseguido destacar en competencias internacionales y en pruebas de contrarreloj.

Durante este año, había logrado buenos resultados en el Tour de Ruanda, donde consiguió un segundo y un cuarto lugar, además de obtener el tercer puesto en el campeonato europeo junior de contrarreloj.

La organización de la Vuelta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresaron sus condolencias por la muerte del corredor, extendiéndolas a su familia, compañeros de equipo y seres queridos.

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