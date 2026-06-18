Rescató a tres cachorros y se hizo viral: La historia de Diego Valdivieso, el joven profesor de Ñuble que conquistó a las chilenas

18 jun. 2026 - 11:58 hrs.

Lo que parecía ser un simple rescate terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas en redes sociales. Diego Valdivieso encontró a tres cachorros abandonados y decidió actuar sin imaginar lo que vendría después.

Tras ponerlos a salvo y darles los primeros cuidados, el joven profesor compartió su historia en TikTok e Instagram con la esperanza de encontrarles un hogar. Su plan era quedarse con uno y ayudar a los otros dos a encontrar una familia.

Pero internet tenía otros planes. Mientras la historia se masificaba, los comentarios comenzaron a centrarse en el atractivo de Diego, desatando bromas, memes y una ola de coquetos mensajes que multiplicó la viralidad del video, incluso a nivel internacional. En dos semanas, aumentó en 200 mil seguidores en Instagram.

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Al final, el desenlace fue tan inesperado como emotivo. Conmovido por el vínculo entre los hermanos y respaldado por el cariño de la comunidad digital, Diego decidió quedarse con los tres cachorros para que sigan creciendo juntos bajo el mismo techo.

¿Quién es Diego Valdivieso?

Diego tiene 34 años, es profesor de educación física y entrenador de fútbol. Su vida transcurre en Cobquecura, zona costera de la región de Ñuble, en donde mantiene una rutina conectada con la naturaleza y la comunidad.

En entrevista con la revista Atrévete Woman, contó que su repentina exposición en redes sociales le trajo ofertas: marcas interesadas e invitaciones para participar en realities. Pero todas las rechazó, porque no se siente cómodo. Su vida sigue siendo la misma. "Me considero una persona simple", asegura.

Eso sí, espera que su fama le permita dar a conocer temas que considera importantes. El medioambiente, el bienestar animal y la realidad de las comunidades rurales son solo algunas. Y es que Diego trabaja en escuelas rurales y lidera espacios de entrenamiento para niños y adultos en Ñuble, lugar en donde se instaló buscando tranquilidad y naturaleza.

"No quiero mostrar solamente mi vida. También quiero hablar de cosas que importan", explica. Aunque añade que, debido al interés que el caso ha generado en redes, seguirá registrando el crecimiento de sus nuevas mascotas.

¿Cómo ocurrió el rescate de los tres perritos?

El profesor relató que todo ocurrió mientras iba a almorzar donde un amigo. En una curva cercana a un viaducto, tres cachorros caminaban en medio de una ruta por la que circulan constantemente camiones forestales.

Diego se detuvo, se acercó y fue uno de los perros, al que luego bautizó como Khan, el primero que le tomó confianza. Aunque en un principio pensó en llevarse solo a uno, no tardó en subirlos a los tres al auto. "Los veía tan unidos que no podía separarlos", contó a la revista.

Después de alimentarlos y llevarlos al veterinario, publicó un video con la intención de encontrarles familia dentro de la misma zona, pero jamás se imaginó el revuelo que tendría. Al día siguiente se encontró con miles de nuevos seguidores.

El video se viralizó de inmediato y acumuló millones de visualizaciones, reacciones desde distintos países y comentarios de figuras conocidas, tanto chilenas como internacionales. Una de ellas fue la actriz mexicana y expareja de Luis Miguel, Aracely Arámbula. Actualmente, el video tiene 3,4 millones de visualizaciones.

"Yo esperaba que lo compartiera gente de acá para que los adoptaran. Nunca imaginé que pasaría todo esto", expresó Diego.

Pero el interés de sus seguidoras no se quedó ahí. Muchas le aconsejaron que se quedara con los tres cachorros, lo que finalmente hizo. Los nombró Khan, Bollén y Negro. El nuevo video en donde daba a conocer la noticia actualmente acumula 4,1 millones de visualizaciones.

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Respecto a los comentarios que destacaron su apariencia, Diego se lo tomó con humor: entre los mensajes que más le sacaron risas, hay uno que se repitió hasta el cansancio: "No soy perro, pero guau", y otros que querían "adoptar a los cuatro perritos”, incluyéndolo a él.