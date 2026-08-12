Vidrios polarizados en autos: Esta es la multa si no cumples con la norma

12 ag. 2026 - 13:33 hrs.

Los vidrios polarizados están permitidos en Chile, pero su instalación debe cumplir con una serie de condiciones establecidas en la normativa. No respetar estas exigencias puede generar una multa y también provocar el rechazo del vehículo durante la revisión técnica.

¿Qué dice la norma sobre los vidrios polarizados?

La normativa permite que vehículos livianos, medianos y pesados que cuenten con espejos exteriores a ambos lados de la carrocería tengan vidrios oscuros o polarizados.

Para ello, se pueden instalar láminas adheridas en la superficie interna de los vidrios, con excepción del parabrisas. Estas deben estar instaladas en un solo paño por vidrio y no presentar imperfecciones u otros elementos que dificulten la visibilidad.

De acuerdo con Autofact, desde el 11 de agosto de 2022 comenzó a regir la normativa que establece la inspección de estos elementos en las Plantas de Revisión Técnica (PRT).

¿Cuánto pueden oscurecerse los vidrios?

La regulación establece distintos niveles mínimos de transmisión de luz, dependiendo del tipo de vidrio y del vehículo.

En vehículos livianos y medianos, los vidrios laterales delanteros deben permitir una transmisión de luz de al menos 70%, mientras que los vidrios laterales traseros y la luneta trasera deben alcanzar un mínimo de 28%.

En el caso de taxis y vehículos de transporte escolar, los laterales delanteros también deben tener una transmisión mínima de 70%, mientras que los laterales traseros deben alcanzar un 50% y la luneta trasera un 70%.

En todos los casos se contempla un margen de error de 5%.

¿Qué láminas están prohibidas?

Las láminas utilizadas para polarizar los vidrios también deben cumplir determinadas características.

Según Autofact, están prohibidas las láminas reflectivas, metálicas o espejadas, además de aquellas de color ámbar, amarillo, rojo o azul, incluyendo sus distintos matices.

En el caso de la luneta trasera, se permite la instalación de una lámina, pero esta no puede cubrir la superficie luminosa correspondiente a la tercera luz de freno.

¿De cuánto es la multa por tener vidrios polarizados fuera de norma?

El incumplimiento de las condiciones establecidas para los vidrios de seguridad está considerado como una infracción menos grave. Esta infracción puede significar una multa de entre 0,5 y 1 UTM.

Considerando el valor de la UTM de agosto de 2026, que corresponde a $71.649, la sanción puede ir desde $35.825 hasta $71.649.

Además de la sanción económica, un polarizado que no cumpla con las características exigidas puede provocar el rechazo del vehículo durante la revisión técnica.

¿Cómo acreditar que el polarizado cumple con la norma?

El instalador de las láminas debe entregar un certificado digital que el conductor debe portar en el interior del vehículo.

Este documento debe incluir antecedentes como la patente del vehículo, información sobre la lámina instalada, su factor de transmisión de luz, los datos del instalador, la fecha de instalación y los vidrios donde fue instalada.

Por ello, antes de instalar vidrios polarizados, es importante verificar que las láminas cumplan con los niveles de transmisión de luz exigidos y que el servicio entregue la certificación correspondiente.

Todo sobre Autos