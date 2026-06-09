Virus que enferman a los perros aumentarían en otoño e invierno: Conoce cómo prevenir contagios

09 jun. 2026 - 21:10 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada del frío, expertos advierten sobre el aumento de virus respiratorios que afectan a los perros.

Según veterinarios, pueden transmitirse en el ascensor, zona canina de la plaza, restaurant pet friendly y lugares con aglomeración de canes.

En este marco, entregan recomendaciones para prevenir contagios durante los meses más fríos.

Cuidados para tu mascota en temporada fría

Las bajas temperaturas aumentan la necesidad de reforzar la inmunidad de los perros y no exponerlos a factores de riesgo para que no contraigan una enfermedad contagiosa, como la denominada "tos de las perreras".

“Con el frío y la menor ventilación, aumenta la circulación de virus que provocan enfermedades respiratorias en los perros", explica Sebastián Riquelme, médico veterinario de Laboratorio Drag Pharma.

Y agrega: "Los canes pueden contagiarse y enfermar, luego de compartir con otros perros en zonas caninas de plazas, subir a un ascensor donde estornudó otro can, usar un bebedero en un restaurant pet friendly donde otro animal depositó virus y en lugares con aglomeración”.

El virus que causa más visitas a las clínicas veterinarias en otoño e invierno es el de la traqueobronquitis infecciosa canina, conocida como tos de las perreras, que podría derivar en neumonía. Se contagia por gotitas de estornudos, interacción nariz con nariz y saliva.

"El perro enfermo tiene tos fuerte y seca, decaimiento, fiebre y deja de comer. Es importante consultar un médico veterinario para evitar el agravamiento, y aislar al can de otros perros del hogar para que no contagie", advierte el experto.

Reforzar sistema inmune

Para proteger al perro ante la alta circulación viral en otoño e invierno, el experto aconseja:

Cuidados de rutina

Continuar con los paseos , pero en épocas de mayor circulación viral es aconsejable no llevar al perro a zonas caninas de las plazas en los horarios de mayor aglomeración.

, pero en épocas de mayor circulación viral es aconsejable no llevar al perro a zonas caninas de las plazas en los horarios de mayor aglomeración. Llevar un pocillo propio para colocar su agua en un restaurante, antes que dejar que tome del bebedero común.

para colocar su agua en un restaurante, antes que dejar que tome del bebedero común. Tener sus vacunas al día para disminuir probabilidades de contraer virus respiratorios y otras enfermedades.

para disminuir probabilidades de contraer virus respiratorios y otras enfermedades. Desparasitar a los perros contra pulgas, ya que pueden traspasar parásitos a sus intestinos que les provoquen mala nutrición y debiliten su sistema inmune.

Respecto a esto último, Riquelme advierte que “actualmente, las pulgas están presentes todo el año, pues con la calefacción se mantienen dentro del hogar en invierno”.

Asimismo, indica que hay que aplicar regularmente tratamientos contra los parásitos internos.

Medicamentos complementarios

Suplementos vitamínicos: Pueden ayudar a reforzar las defensas del organismo, prevenir el contagio o, en caso de enfermedad, que ésta se presente de manera más atenuada. Las vitaminas más aconsejables para fortalecer la inmunidad son de los complejos A, D y E.