"Si usted es un inmigrante irregular, se tiene que ir": Presidente José Antonio Kast en Consejo Social de la UDI

27 jun. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast aprovechó su participación en el Consejo Social de la UDI para reforzar los principales ejes de su administración. En un discurso ante dirigentes del partido, el Mandatario puso el foco en la seguridad, la situación económica, la migración y la modernización del Estado.

Respecto a la migración, el Mandatario insistió en endurecer las medidas frente al ingreso irregular de extranjeros. “Si usted es un inmigrante irregular, se tiene que ir, tiene que salir, y si quiere volver a entrar, entrar por la puerta”, planteó.

Asimismo, vinculó los desafíos migratorios con la necesidad de avanzar en la modernización tecnológica del Estado, cuestionando la falta de interoperabilidad entre los sistemas públicos.

“Tenemos problemas en migración y el sistema de computación antiguo. Tenemos problemas en la ficha médica, y hay 100 programas de computación distintos que no conversan entre ellos”, señaló.

"Hemos recibido una situación fiscal muy compleja"

Durante su intervención también abordó el escenario económico del país, asegurando que su administración recibió una situación compleja. “En el tema económico, claramente, hemos recibido una situación fiscal muy compleja y una situación laboral más que compleja, porque hoy día cerca de un millón de compatriotas no tienen trabajo”, indicó.

Kast aseguró que el Ejecutivo busca recuperar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales mediante estabilidad política, certeza jurídica y responsabilidad fiscal. En ese contexto, defendió una política de control del gasto público y advirtió que “la popularidad puede ser endeudarnos, pero la responsabilidad no lo es”.

Kast cuestiona a quienes cambiaron su postura por el rol de las FF.AA.

Uno de los mensajes más contundentes estuvo dirigido a quienes, según planteó, cambiaron su postura respecto al rol de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. “Lo que no puede ser es que aquellos que denigraban, denostaban a nuestras Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, hoy día sean aquellos que dicen que quieren la fuerza militar en la calle”, sostuvo Kast.

El Presidente afirmó que cualquier despliegue de las FF.AA. debe ir acompañado de un respaldo político, jurídico y legal que entregue certezas a quienes participen de esas labores. “Si nosotros queremos pedirle a las Fuerzas Armadas su colaboración, tenemos que darles el respaldo y respetarlos como corresponde, no usarlos para fines políticos”, señaló.

En esa misma línea, agregó que, si se requiere apoyo militar, este debe solicitarse “de manera responsable”, evitando que quienes cumplan órdenes terminen enfrentando consecuencias judiciales por su actuación.

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