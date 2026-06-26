Descartan falla mecánica en helicóptero que trasladó al Presidente Kast a Toltén: Aeronave despegó desde Pailahueque
- Por Diego Alonzo | Diego Sanhueza
¿Qué pasó?
Este viernes trascendió que el helicóptero que trasladaría al Presidente José Antonio Kast a Toltén, en el marco de su gira, había sufrido un desperfecto, lo que terminó siendo descartado. Finalmente, la aeronave fue utilizada desde Pailahueque, pese a que en un momento se pensó en suspender el viaje por esa vía.
La delegación que acompaña al Mandatario remarcó que la información que circuló en un momento en redes sociales es falsa y que la preocupación radicaba en un pronóstico de tormentas eléctricas, según reportó el corresponsal en la zona, Diego Sanhueza.
¿Qué dijeron desde Senapred?
Catedrin Savaria, directora regional (S) de Senapred de La Araucanía, explicó que "a contar de ahora hemos declarado una Alerta Temprana Preventiva para las comunas de la costa, tanto para Carahue, Teodoro Schmidt, Saavedra y Toltén, que estarán bajo esta condición".Ir a la siguiente nota
La autoridad detalló que el aviso de tormentas eléctricas estaba pronosticado para la noche del jueves 25 de junio: "Esto estará acompañado de vientos en la categoría de normal, entre 25 y 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 km/h", sostuvo.
"Adicionalmente, la Armada ha mencionado que existe un aviso de marejadas para el borde costero y aviso de mal tiempo en zona oceánica", sostuvo Savaria, que llamó a la precaución.
La gira del Presidente Kast comenzó en esta última semana de junio y no ha estado exenta de polémica, ya que ayer se viralizó un video en que se enfrascó en una discusión con una mujer, que lo increpó y que terminó detenida por tener dos órdenes de detención vigentes por el delito de estafa.
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