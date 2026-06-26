Registro muestra el tenso momento que vivió el Presidente Kast con una mujer en su gira en La Araucanía

26 jun. 2026 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de su gira por la región de La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast protagonizó una tensa discusión. Según información preliminar, el Mandatario se habría acercado a un niño, que no le devolvió el saludo, lo que detonó un debate en ese momento.

La situación aumentó de tono una vez que se sumó la madre del menor de edad, lo que provocó que el jefe de Estado recibiera algunos improperios y descalificativos.

"Nunca, nunca se deje intimidar. Y que su mamá no lo use a usted. Nunca. Que usted no use al niño", fueron las palabras de Kast hacia ambos.

Mujer tenía antecedentes y fue detenida

Ocurrido este hecho, el Mandatario continuó con sus actividades y las policías le hicieron un posterior control de identidad a la mujer, que finalmente contaba con distintos antecedentes que la llevaron a ser detenida.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a este episodio y señaló que "existen personas que se acercan con intenciones de saludar, valorar su trabajo, felicitarlo y sacarse una fotografía. Y también existen excepciones".

"Entiendo que una señora, que tenía procesos judiciales, excede sus comentarios respecto al Presidente y el Presidente responde pidiendo respeto para él y los demás", agregó la autoridad.

La mujer que increpó al jefe de Estado habría sido arrestada por tener dos órdenes de detención por el delito de estafa.

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