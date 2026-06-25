Presidente Kast tras hablar con Delcy Rodríguez por terremoto en Venezuela: "Gestionamos despliegue de equipos de rescate"

25 jun. 2026 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, se volvió a referir a los dos terremotos que azotaron Venezuela y que han dejado un saldo de más de 150 muertos y mil heridos.

El mandatario ocupó su cuenta de X para informar al país y comprometer ayuda al país llanero.

“Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano”, dijo para comenzar.

En el mismo posteo, expuso que “estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”.

Doblete de sismos

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) destacó en su sitio web que hubo dos grandes sismos. El primero de magnitud 7,2 y menos de un minuto después hubo un segundo movimiento telúrico de 7,5, ambos de menor profundidad, lo que provocó se percibieran con mayor intensidad.

El corresponsal de Meganoticias en Venezuela, Fernando Tineo, explicó que por el momento hay servicios que están caídos en varias partes de Caracas y que los equipos de rescate están buscando entre escombros para encontrar a personas que pueden estar desaparecidas.

Unos registros en redes sociales dejaron en evidencia daños en un aeropuerto. Luego, se reportó el desplome de estructuras en varias partes del país a raíz del evento de gran magnitud.

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