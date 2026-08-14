Sernac emite alerta de seguridad para dos vehículos comercializados en Chile: Revisa los modelos afectados y cómo reparar gratis

14 ag. 2026 - 08:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió alertas de seguridad para dos vehículos de distintas marcas, debido a defectos detectados en sus sistemas que podrían representar un riesgo para la conducción.

De acuerdo con el organismo, la medida abarca a modelos de las marcas BMW y Dodge, comercializados en el país durante los años 2024 y 2019, respectivamente.

¿Qué problema se detectó en los autos BMW y Dodge?

En el caso de BMW, la alerta aplica para el modelo Serie X5 (G05) comercializado en enero de 2024 (1 unidad involucrada en circulación). Según el informe, el vehículo presenta un posible defecto en la electrónica del sistema de frenos.

Esta falla podría provocar interferencias en las señales del sistema, lo que exigiría al conductor aplicar una mayor fuerza sobre el pedal para frenar y deshabilitaría temporalmente las funciones de asistencia como el sistema ABS y el Control Dinámico de Estabilidad (DSC). De todas formas, el vehículo alertará de esta condición mediante un mensaje de advertencia en el tablero.

Sernac

Por otro lado, respecto a Dodge, la notificación comprende al modelo Journey vendido entre mayo y diciembre de 2019 (230 unidades). La empresa informó que algunos automóviles podrían proyectar la imagen de la cámara de retroceso en blanco/negro/azul o invertida al poner la marcha atrás, lo que reduce la visibilidad trasera del conductor y aumenta el riesgo de accidentes.

Eso sí, desde la entidad aclararon que, conforme a lo reportado por ambas compañías, a la fecha no se han registrado accidentes ni personas lesionadas derivados de este desperfecto en Chile.

Sernac

¿Qué deben hacer los dueños de los vehículos?

Verificar si el vehículo se encuentra afectado: Identificar la unidad revisando el número de chasis o VIN en los listados publicados en el portal del Sernac. (BMW y Dodge)

en los listados publicados en el portal del Sernac. (BMW y Dodge) Agendar cita: Comunicarse con los canales de atención autorizados de cada marca para coordinar la revisión técnica.

Reparación gratuita:

Para BMW, la medida consiste en la inspección y reprogramación de la unidad d e control, procedimiento que toma cerca de 1 día (contacto al 600 600 1323 o agendamientoBMW@inchcape.cl).

e control, procedimiento que toma cerca de 1 día (contacto al 600 600 1323 o agendamientoBMW@inchcape.cl). Para Dodge, se realizará el reemplazo completo de la cámara de retrovisión, proceso que dura aproximadamente 25 minutos (contacto al 800 380 204 o contactoramcl@latam.stellantis.com).

Ambos procedimientos no tienen ningún costo para los consumidores afectados.