Metro de Santiago acelera su expansión: revisa el avance de las nuevas líneas y extensiones

27 jun. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago avanza en un ambicioso plan de expansión que busca transformar la red de transporte subterráneo de la capital durante los próximos años. El proyecto contempla la incorporación de nuevas líneas y extensiones que permitirán alcanzar una red de 11 líneas, 231 kilómetros de recorrido, 199 estaciones y 31 combinaciones hacia 2034.

En el marco de la tercera edición del Seminario de Innovaciones Ferroviarias organizado por Metro, el presidente de la empresa, Patricio Rey Sommer, destacó la importancia de abrir la operación chilena a nuevas tecnologías y experiencias internacionales que puedan adaptarse a las necesidades de la red local.

“Algunas sorpresas para el futuro”, adelantó el ejecutivo, quien aseguró que el plan de expansión hacia 2034 contempla una de las mayores inversiones en transporte público del país.

El proyecto considera una inversión superior a los US$ 8000 millones para la construcción de las nuevas líneas 7, 8, 9 y A, además de la extensión de la Línea 6. A esto se suman cerca de US$ 1300 millones destinados a la instalación progresiva de puertas de andén en toda la Línea 1, proceso que se espera completar en 2028.

Avances en las nuevas líneas

Una de las obras más avanzadas es la Línea 7, que conectará distintos sectores de la capital y actualmente registra un 42% de avance físico, con un 68% de sus túneles excavados. Según explicó Metro, será la línea con mayor profundidad de la red y contará con accesos mediante ascensores.

En paralelo, la extensión de la Línea 6 hacia el poniente alcanza un 46% de avance físico y ya tiene un 50% de sus túneles excavados. Su entrada en operación está proyectada para 2027.

La futura Línea 9, que conectará Santiago Centro con Puente Alto y Bajos de Mena, también avanza en su desarrollo, aunque se encuentra en una etapa inicial con un 3,7% de avance físico. Su puesta en marcha se realizará por tramos: el primero está previsto para 2030, seguido de nuevas etapas en 2032 y 2033.

Además, la expansión contempla nuevas conexiones que podrían posicionar al Metro de Santiago como una de las redes más extensas de Latinoamérica, incluso con la posibilidad de superar al sistema de Ciudad de México, actualmente considerado el más grande de la región.

Con estas obras, Metro busca ampliar su cobertura, mejorar los tiempos de traslado y acercar el transporte subterráneo a más comunas de la Región Metropolitana.