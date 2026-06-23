Metro de Santiago informa que servicio en Línea 5 "vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas"

23 jun. 2026 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Metro de Santiago informó la reposición del servicio en la Línea 5 en ocho de sus estaciones.

Según reportó el tren subterráneo en su cuenta de X, el servicio se interrumpió "desde Plaza de Maipú hasta San Pablo y Baquedano a Vicente Valdés".

Esto supuso que estaciones como Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Cumming, Santa Ana, Plaza de Armas y Bellas Artes no se encontraran operativas.

Al cabo de unos minutos, la misma empresa reportó vía X que "el servicio en #L5 vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas".