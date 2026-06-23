Metro de Santiago informa que servicio en Línea 5 "vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas"
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
El Metro de Santiago informó la reposición del servicio en la Línea 5 en ocho de sus estaciones.
Según reportó el tren subterráneo en su cuenta de X, el servicio se interrumpió "desde Plaza de Maipú hasta San Pablo y Baquedano a Vicente Valdés".
Esto supuso que estaciones como Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Cumming, Santa Ana, Plaza de Armas y Bellas Artes no se encontraran operativas.
Al cabo de unos minutos, la misma empresa reportó vía X que "el servicio en #L5 vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas".
11:48 hrs. ✅️ El servicio en #L5 vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas.— Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 23, 2026
Ten en cuenta que la frecuencia podría tardar unos minutos en normalizarse. https://t.co/2jPbgl19a9
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