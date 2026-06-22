Así quedaron las nuevas puertas de andén en Metro San Pablo: La modernización que transformará Línea 1

22 jun. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

Los usuarios que lleguen a la estación San Pablo de Línea 1 se encontrarán desde ahora con una imagen completamente renovada. Metro de Santiago inauguró las nuevas puertas de andén instaladas en ambos sentidos de la estación, una de las principales obras del plan de modernización que se desarrolla en la línea más utilizada de la red.

La intervención incorpora puertas automáticas de seguridad a lo largo del andén, además de nuevas pantallas informativas y mejoras tecnológicas que buscan optimizar la experiencia de viaje de millones de pasajeros.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que las obras se realizaron sin detener la operación habitual de Metro, permitiendo mantener el servicio mientras avanzaban los trabajos.

¿Qué beneficios tendrán las nuevas puertas de andén?

Durante la inauguración, el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, explicó que la incorporación de esta tecnología permitirá mejorar la operación de la Línea 1.

"Va a favorecer la frecuencia, la regularidad y sobre todo evitar interrupciones de servicio, con una mejora en la seguridad para los pasajeros", señaló la autoridad.

Las puertas de andén impiden el acceso a las vías mientras los trenes no se encuentran detenidos, reduciendo riesgos para los usuarios y permitiendo una operación más eficiente.

San Pablo es la primera de varias estaciones

La estación San Pablo ya cuenta con puertas de andén operativas en ambos sentidos. En paralelo, Metro continúa avanzando en la instalación de esta tecnología en otras estaciones de Línea 1.

Neptuno registra un avance cercano al 50%, mientras que durante 2026 también se espera completar trabajos en Pajaritos, Las Rejas, Ecuador y San Alberto Hurtado.

"Esperamos que dentro de este año 2026 ya hayan seis estaciones de la Línea 1 con puertas de andén en ambos sentidos y que el 2028 esté el 100%, las 27 estaciones de Línea 1 con puertas de andén en ambos sentidos", indicó el ministro.

Una inversión de US$190 millones

La modernización de Línea 1 contempla una inversión cercana a los US$190 millones y apunta a elevar los estándares de seguridad y operación de la línea que concentra cerca del 40% de los viajes realizados en Metro de Santiago.

Con este proyecto, Metro busca replicar en Línea 1 un sistema que ya opera en las líneas más nuevas de la red y que también estará presente en las futuras Líneas 7, 8 y 9.

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