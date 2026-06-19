Minsal y Metro habilitan 21 estaciones para vacunación contra la influenza en vacaciones de invierno

19 jun. 2026 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

Con el inicio de las vacaciones de invierno, el Ministerio de Salud y Metro de Santiago lanzaron la campaña "Estas vacaciones vacúnate en el Metro", iniciativa que busca facilitar el acceso a la vacunación contra la influenza en distintas estaciones de la red.

El llamado está dirigido especialmente a los grupos de riesgo, para que aprovechen el receso escolar y acudan a los vacunatorios habilitados en espacios de alta circulación de personas.

La ministra de Salud, May Chomali, destacó que esta estrategia permite acercar la vacunación a la ciudadanía.

“Sabemos que estamos cada vez más ocupados, nos cuesta ir a los lugares de vacunación. Y tener estos espacios donde la gente pasa, se vacuna y sigue su trayecto, es un tremendo beneficio para el programa", indicó.

La secretaria de Estado agregó que las vacaciones de invierno representan una oportunidad para reforzar la protección frente a los virus respiratorios, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

“Estamos aprovechando las vacaciones de invierno para poner estos lugares porque los padres salen con los hijos, los abuelos, los niños salen de paseo, usan más el Metro en este período y los invitamos a que se interioricen de dónde están estos puntos de vacunación, para que aprovechen y se vacunen”, señaló.

¿Dónde están ubicados los puntos?

Las autoridades visitaron la estación Los Leones de Línea 6, donde funcionará un punto de vacunación entre el 22 y el 26 de junio, de 10:00 a 14:00 horas.

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, destacó que durante estas vacaciones habrá 21 estaciones habilitadas para vacunarse.

“Estas vacaciones de invierno contaremos con 21 estaciones habilitadas, que, en conjunto, tienen un alcance superior a 450 mil pasajeros al día, facilitando el acceso a la vacunación durante sus viajes", señaló.

"Lo que buscamos es precisamente eso: acercar esta posibilidad para que las personas puedan vacunarse de forma más fácil, rápida y conveniente durante este período”, añadió.

Los puntos de vacunación disponibles en la red de Metro funcionarán hasta el próximo 30 de junio. Desde el Minsal reiteraron que la vacuna contra la influenza es una de las principales herramientas para prevenir cuadros graves de la enfermedad y reducir hospitalizaciones durante la temporada de invierno.

Revisa todos los puntos de vacunación disponibles y habilitados en las estaciones de Metro (en este enlace).