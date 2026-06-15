Por qué pican los ojos frente a la pantalla y qué puedes hacer para aliviarlo

15 jun. 2026 - 13:31 hrs.

Si al final del día de trabajo sientes que los ojos te arden, pican o se sienten pesados, no es casualidad. El uso prolongado de pantallas es una de las principales causas de sequedad e irritación ocular, y tiene una explicación fisiológica clara respaldada por especialistas.

Según la American Optometric Association, cuando estamos concentrados frente a una pantalla parpadeamos hasta un 60% menos de lo habitual. Esa reducción tiene consecuencias directas: disminuye la distribución de la película lagrimal sobre la superficie ocular, lo que genera sequedad, ardor y sensación de cuerpo extraño en los ojos.

El Dr. Ramón Bárcena, director médico de Miranza Santander, lo explica con claridad: “La astenopia es el cansancio de la acomodación ocular. Es una condición que cada vez vemos más en personas que trabajan frente a pantallas durante ocho o diez horas al día, y suele manifestarse con dolor de cabeza, picor ocular, lagrimeo o escozor. Todo ello está estrechamente relacionado con la reducción del ritmo de parpadeo”, según consigna el portal especializado ConSalud.

Por qué la lágrima no alcanza a proteger el ojo

De acuerdo con la Clínica de Ojos Córdoba, el parpadeo es fundamental para distribuir correctamente la película lagrimal sobre la superficie ocular. Cuando disminuye, la lágrima se evapora más rápido, la superficie se vuelve inestable y aparecen ardor, irritación y sensación de sequedad.

A esto se suma el entorno: el aire acondicionado, la baja humedad ambiental y la iluminación artificial agravan el cuadro, especialmente en quienes trabajan muchas horas seguidas frente al computador.

Qué puedes hacer para aliviarlo

La American Academy of Ophthalmology recomienda una serie de medidas simples que pueden marcar una diferencia real:

Regla 20-20-20: cada 20 minutos, aparta la vista de la pantalla y mira un objeto a unos 6 metros de distancia durante 20 segundos. Es una de las estrategias más efectivas para reducir la fatiga ocular digital.

cada 20 minutos, aparta la vista de la pantalla y mira un objeto a unos 6 metros de distancia durante 20 segundos. Es una de las estrategias más efectivas para reducir la fatiga ocular digital. Lágrimas artificiales: la Academy recomienda usarlas para lubricar los ojos cuando se sienten secos. Lo ideal es optar por fórmulas sin conservantes, disponibles en cualquier farmacia.

la Academy recomienda usarlas para lubricar los ojos cuando se sienten secos. Lo ideal es optar por fórmulas sin conservantes, disponibles en cualquier farmacia. Parpadear conscientemente: puede sonar evidente, pero es una de las recomendaciones más frecuentes entre oftálmologos para quienes trabajan frente a pantallas.

puede sonar evidente, pero es una de las recomendaciones más frecuentes entre oftálmologos para quienes trabajan frente a pantallas. Mantener distancia con el monitor y ubicarlo a la altura de los ojos o levemente por debajo.

y ubicarlo a la altura de los ojos o levemente por debajo. Ajustar el brillo de la pantalla según la iluminación del entorno y activar el modo de luz cálida cuando sea posible.

de la pantalla según la iluminación del entorno y activar el modo de luz cálida cuando sea posible. Ventilar el espacio: el aire acondicionado reseca el ambiente y agrava la sequedad ocular.

¿Cuándo consultar a un médico?

La fatiga ocular digital es en la mayoría de los casos un cuadro reversible. Sin embargo, según advierte la Clínica de Ojos Córdoba, no conviene naturalizarlo cuando los síntomas se vuelven persistentes. Si el picor viene acompañado de enrojecimiento intenso, visión borrosa que no cede, dolor o secreciones, lo recomendable es consultar a un oftálmologó o médico general.