Compró un nicho para su madre y preparó su despedida: Abogado revela detalles de mujer diagnosticada erróneamente con cáncer

13 jun. 2026 - 14:33 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia condenó al Hospital Regional de Iquique y al Servicio de Salud de Tarapacá a pagar una indemnización de 100 millones de pesos por una negligencia médica que llevó a una paciente y a su familia a creer durante años que enfrentaba un cáncer terminal que nunca fue confirmado.

Según explicó el abogado de las demandantes, Alán Burzo, todo comenzó en diciembre de 2019, cuando a la mujer de 90 años le comunicaron que padecía cáncer de uréter. Debido a su avanzada edad, el diagnóstico fue presentado como una enfermedad terminal a su hija, quien además era su cuidadora, señalándose que le quedaban apenas algunos meses de vida.

La noticia impactó profundamente a la familia. Convencida de que el fallecimiento era inminente, la hija comenzó a preparar la despedida de su madre.

"Le compró incluso el nicho y realizó una misa", relató el abogado, quien agregó que con el paso de los meses comenzaron a surgir dudas, ya que la mujer no empeoraba como se esperaba para un cuadro de esa gravedad.

Pese a ello, “desde el hospital le seguían dando tratamientos cada vez más agresivos”. Durante los últimos meses antes de descubrirse el error, la paciente debía inyectarse morfina dos veces al día para enfrentar los dolores asociados a una enfermedad que finalmente nunca fue acreditada.

La investigación judicial estableció que el recinto asistencial nunca realizó una biopsia para confirmar el supuesto cáncer, incumpliendo los protocolos médicos exigidos para este tipo de diagnósticos.

El tribunal concluyó que la paciente permaneció durante años postrada y esperando un desenlace fatal que jamás ocurrió, mientras su hija vivió bajo la permanente angustia de creer que la muerte de su madre era inminente.

Por estos hechos, la justicia ordenó una indemnización de 60 millones de pesos para la paciente y otros 40 millones para su hija, al considerar acreditado el daño moral provocado por la negligencia médica.