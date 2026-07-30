¿Cuándo comienza "La Baronesa"? Mega confirma el estreno de su nueva teleserie

30 jul. 2026 - 16:32 hrs.

Mega ya prepara el debut de "La Baronesa", la nueva producción de su área dramática protagonizada por Loreto Valenzuela, Simón Pesutic y Octavia Bernasconi. La teleserie contará la historia de una mujer cuya vida cambia por completo debido a su relación con los juegos de azar.

La ficción sigue a Aurora Valdés, conocida como "La Baronesa", quien frecuenta casinos clandestinos y atraviesa una racha ganadora que parece imparable.

Sin embargo, todo cambia cuando conoce al joven Javier Toledo, quien la enfrentará al alto costo de la derrota y la obligará a poner en juego lo que más quiere.

¿Cuándo se estrena "La Baronesa"?

Mega confirmó que "La Baronesa" debutará el próximo lunes 17 de agosto y será la nueva apuesta de su área dramática para las tardes.

La teleserie se emitirá a las 17:00 horas, marcando el inicio de una historia que mezclará drama, apuestas y conflictos familiares.

Ese mismo lunes, además, el canal transmitirá el gran final de "El Jardín de Olivia", el que se verá después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro. Una vez finalizado ese episodio comenzará el esperado estreno de "La Baronesa".

Con esta producción, Mega apuesta por una nueva historia protagonizada por una mujer que deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar cuando la suerte deja de estar de su lado.